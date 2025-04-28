Более 500 человек приняли участие в экологическом квесте в Солнечногорске

Солнечногорск впервые присоединился к международной экологической акции «Чистые игры». Она прошла в округе в рамках Всероссийского субботника. Собирали и сортировали отходы на восьми локациях по всему муниципалитету 107 команд, состоящих из 537 участников.

Главной площадкой для проведения игр стал Парк Победы. Команды, состоящие из четырех-шести человек, получили инвентарь и начали состязание по сбору отходов и необычных находок. К одной из команд присоединился глава Солнечногорска Константин Михальков, который вместе с ребятами Лешей и Витей и их мамой Светланой собрал шесть мешков мусора и листвы.

«Было очень атмосферно и весело: все команды искали мусор и соревновались за призы с невероятным азартом. Несмотря на прохладу, нас согревал командный дух и единство поколений. Спасибо всем, кто вышел на субботник», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Участники делили отходы на фракции и получали баллы. Наибольшую ценность имели пластиковые бутылки, стекло и металл. Дополнительные баллы и специальные номинации присуждались за «трофеи», среди которых оказались такие необычные находки, как брошенный самокат, кровать, ракушки и другие предметы.

«Участники отправились ровно на 40 минут искать раздельный мусор и „артефакты“. Их они в дальнейшем „продавали“ на „скупке“ за определенное количество баллов. А в конце всех ждали призы и подарки, и, конечно же, награждение победителей», — рассказала начальник отдела молодёжной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.