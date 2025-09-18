Более 500 человек посетили офисы Каширского регоператора в МФЦ в августе

В августе офисы МФЦ, где принимают абонентов Каширского регионального оператора, посетили более 500 человек. Жители и представители организаций смогли получить консультации по всем вопросам.

Проект сотрудничества региональных операторов с МФЦ запустили на базе Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского операторов. Его основная цель — сделать услуги по вывозу мусора удобнее и доступнее для потребителей. Такой формат уже пользуется спросом: количество обращений растет с каждым месяцем.

В МФЦ можно получить справку о задолженности при сделках с недвижимостью, подать заявление на корректировку лицевого счета, а также удобно оформить договоры и соглашения, например, для представителей СНТ.

Напомним, с адресами МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно найти на сайте.