Более 500 человек посетили фольклорный фестиваль в Подольске

Второй фестиваль молодежи и студентов «Pro традиции. Точка роста» состоялся во Дворце культуры «Октябрь». Его приурочили к отмечавшемуся в России 4 ноября Дню народного единства.

Мероприятия проходили на трех площадках, которые назывались «Pro движение», «Pro традиции» и «Pro поем». Московские специалисты организовали несколько мастер-классов для студентов из колледжей городского округа. Молодые люди узнали о народных играх, а также познакомились с русскими свадебными обрядами.

Для гостей фестиваля устроили чаепитие в традициях Подольского уезда. А изюминкой праздника стали демонстрация одежды русских крестьянок «Наряд на Казанскую» и фольклорный спектакль.

«Традиции — это точка опоры для подрастающего поколения», — подчеркнула методист центра традиционной русской культуры «Истоки» Татьяна Карлова, принимавшая участие в организации фестиваля.

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