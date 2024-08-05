Более 500 человек посетили фестиваль красок на Голубом озере в Золотове

В деревне Золотово прошел 11-й фестиваль красок на карьере Голубое озеро. Мероприятие посетили гости из Москвы, Воскресенска, Раменского, Люберец, Коломны, Сергиева Посада, Дзержинского, Электростали и других населенных пунктов региона.

География фестиваля в этом году стала еще шире, чем в прошлом. Вновь приехали гости из округов Подмосковья — более 500 человек посетили фестиваль. Поколения семей выступали на сцене. Для зрителей подготовили интерактивную программу и танцевальные хиты. Команда культурно-досугового центра Воскресенска «Радость» подарила всем незабываемые впечатления.

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