Более 500 человек посетили фестиваль красок на Голубом озере в Золотове

Администрация городского округа Воскресенск
Фото: Администрация городского округа Воскресенск/Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В деревне Золотово прошел 11-й фестиваль красок на карьере Голубое озеро. Мероприятие посетили гости из Москвы, Воскресенска, Раменского, Люберец, Коломны, Сергиева Посада, Дзержинского, Электростали и других населенных пунктов региона.

География фестиваля в этом году стала еще шире, чем в прошлом. Вновь приехали гости из округов Подмосковья — более 500 человек посетили фестиваль. Поколения семей выступали на сцене. Для зрителей подготовили интерактивную программу и танцевальные хиты. Команда культурно-досугового центра Воскресенска «Радость» подарила всем незабываемые впечатления.

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