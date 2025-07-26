Более 50 жителей деревни Головачево в Луховицах прошли диспансеризацию

Бригада медиков Луховицкой больницы провела выездную диспансеризацию населения в деревне Головачево. Медицинский осмотр в общей сложности в рамках первого этапа диспансеризации прошли 52 жителя населенного пункта.

Участие в работе мобильной медицинской бригады приняли сотрудники отделения общей врачебной практики Луховицкой больницы. Жители сдали все необходимые анализы, в том числе кровь для проведения клинических исследований на содержание глюкозы, холестерина и выявления гепатита С, онкомаркеров, а также сделали электрокардиограмму. Женщины получили консультацию и прошли осмотр гинеколога.

Также по направлению врача десять пациентов смогли проверить функцию внешнего дыхания, а 28 человек прошли флюорографию на выявление заболеваний органов грудной клетки.

Очередной выезд медбригады планируют провести в первой половине августа. О том, в каких населенных пунктах проведут диспансеризацию, а также о времени и дате приема объявят заранее.