Более 50 заявок на жилищные сертификаты подали в Коломне и Озерах

Реализация государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» продолжается в Коломне. За два месяца уже поступило 54 заявления на получение жилищных сертификатов.

После расширения программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получить жилищный сертификат могут не только собственники аварийного жилья, но и те, кто проживает по договору социального найма. Сертификат выдается из расчета 174,8 тысяч рублей за квадратный метр. Для получения документа необходимо подать заявление в администрацию округа до 1 октября текущего года.

Кроме того, программа предусматривает и другие варианты расселения аварийного фонда — выкуп жилья или предоставление квартиры.

В настоящее время в Озерах по президентскому проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство пятиэтажного дома. Значительная часть квартир в нем предназначена для переселенцев из аварийного фонда. Сдать дом планируют до конца 2025 года.

«На сегодня это 85 квартир, возможно, цифра еще увеличится. Новоселье здесь справят жители Озер и ближайших населенных пунктов — Редькина, Тарбушева и других», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья управления имущества и земельных отношений Коломны Татьяна Кафтанатий.