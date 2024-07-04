Более 50 выпускников в Одинцовском округе набрали 100 баллов на ЕГЭ

Итоги госэкзаменов подвели в школах Одинцовского округа. В этом году 100 балов на ЕГЭ получили 53 выпускника.

Экзамены для девятиклассников проходили с 21 мая по 2 июля, и в них участвовал 5381 ученик из Одинцовского округа. Они проводились на 31 площадке, включая 26 общеобразовательных учреждений и пять домашних площадок.

Для выпускников 11-х классов основной этап сдачи экзаменов завершился 21 июня. Всего единый государственный экзамен сдали 2808 человек.

Ученики, которые не набрали необходимое количество баллов, получили возможность пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы. Этот формат введен впервые по указу президента России, чтобы дать ученикам возможность показать свои знания в менее стрессовой обстановке. Заявления на пересдачу предмета подали заявления 528 человек — дополнительные дни для написания экзамена назначили на 4 и 5 июля.

Лучший результат показал выпускник Одинцовской гимназии № 14 Лев Мелехин, получивший максимальные оценки по русскому языку и математике.

Всего в Одинцовском округе максимальное количество баллов по различным предметам набрали 53 человека. Напомним, годом ранее отличные результаты показали 37 учеников.

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