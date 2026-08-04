Более 50 выпускников окончили школу с медалью в Можайском округе

Итоги государственной итоговой аттестации подвели в Можайском муниципальном округе. Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» в этом году получил 51 выпускник, что на 12 человек больше, чем в прошлом году.

С золотой медалью школу закончил 21 выпускник, с серебряной– 30 человек. Лидером по числу медалистов стала гимназия № 4, где один выпускник удостоен медали первой степени и 14 — сторой степени. Достойные результаты показала и средняя общеобразовательная школа № 2, выпустившая пять золотых медалистов, причем все они набрали на ЕГЭ по предметам от 80 баллов и выше.

200 баллов по результатам ЕГЭ получил Иван Чаплыгин из школы № 2 — по физике и профильной математике. 100 баллов набрали Маргарита Докукина (школа «Перспектива») — по литературе; Андрей Ефремов (школа № 2) — по русскому языку; Валерия Дудник (школа № 1) — по английскому языку.

Наличие медали дает дополнительные преимущества при поступлении в вузы. Многие университеты начисляют за нее дополнительные баллы к ЕГЭ или назначают повышенную стипендию.

