Более 50 вузов поучаствовали в ярмарке учебных мест в Серпухове

Уже 28-я межрегиональная ярмарка учебных мест прошла во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. В ней приняли участие более 50 вузов из Московской, Тульской, Калужской областей и Москвы.

Абитуриенты также получили информацию о целевом наборе в университеты МВД и военные образовательные организации Росгвардии.

Отметим, ярмарка учебных мест проводится в Серпухове с 1997 года. Количество вузов-участников постоянно растет. В 2025 году мероприятие посетили более двух тысяч учеников из Серпухова, Протвина и Пущина, а также студенты профильных учебных заведений и родители.

«Уверен, такие мероприятия помогают нашей молодежи правильно определиться с будущей специальностью и уверенно делать шаг во взрослую жизнь», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.