Более 50 врачей пришли работать в больницу Мытищ в 2024 году

Благодаря мерам соцподдержки медработников в больницу в Мытищи пришло свыше 50 специалистов. Такого результата добились с начала 2024 года.
Медработники приходят благодаря мерам поддержки как Подмосковья, так и округа. Это компенсация за аренду жилья, социальная и бюджетная ипотеки, программа «Приведи друга». Также врачам помогает муниципалитет. Он предоставляет жилье по договорам коммерческого найма или служебное жилье. Кроме этого, врачи получают дополнительные выплаты из регионального бюджета.