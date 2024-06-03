Более 50 врачей пришли работать в больницу Мытищ в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Благодаря мерам соцподдержки медработников в больницу в Мытищи пришло свыше 50 специалистов. Такого результата добились с начала 2024 года.

Медработники приходят благодаря мерам поддержки как Подмосковья, так и округа. Это компенсация за аренду жилья, социальная и бюджетная ипотеки, программа «Приведи друга». Также врачам помогает муниципалитет. Он предоставляет жилье по договорам коммерческого найма или служебное жилье. Кроме этого, врачи получают дополнительные выплаты из регионального бюджета.

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