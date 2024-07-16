Более 50 врачей приняли участие в тренинге для наставников в больнице Мытищ

В больнице Мытищ прошел уникальный тренинг, посвященный организации наставничества в сфере здравоохранения. Более 50 ведущих сотрудников учреждения, включая заведующих отделениями, хирургов, руководителей поликлиник и опытных медсестер, стали участниками деловой игры под названием «Эффективное наставничество — как обучать молодых специалистов на рабочем месте».

Тренинг провела старший преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Наталья Кофф.

Главный врач Ольга Мисюкевич, инициатор мероприятия, подчеркнула важность наставничества для профессионального роста молодых специалистов и отметила, что основная задача напомнить о важности работы с начинающими врачами и медсестрами, помочь им влиться в коллектив, освоить необходимые навыки.

Тренинги были направлены на развитие навыков эффективного наставничества, помощь в адаптации новичков и интеграцию их в корпоративную культуру больницы. Участники активно участвовали в обсуждениях, делясь своим опытом и знаниями.

Наталья Кофф выразила восхищение активностью и творческим подходом участников. Мытищинские медики показали себя как творческая, открытая ко всему новому команда, готовая делиться знаниями и поддерживать друг друга.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть и председатель профсоюзной организации, напомнила о богатых традициях наставничества и отметила, что сегодня 40% нашего персонала — это молодые специалисты.

Тренинг стал значимым шагом в подготовке нового поколения медицинских работников к успешной карьере в здравоохранении.

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