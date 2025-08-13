Более 50 врачей построили дома в Домодедове по льготной программе

Подмосковные медики могут получить бесплатные земельные участки в рамках программы поддержки. За время ее действия собственные дома в Домодедове построили более 50 специалистов.

Всего за время действия программы медики получили 176 земельных участков в Домодедове. Из них четыре предоставили в этом году. На 51 дома уже построили, еще на 18 работы продолжаются.

Один из поселков для врачей находится в деревне Курганье в 20 километрах от центра. Администрация округа провела туда газ, электричество и проложила временные дороги, рассказали в Минимуществе Подмосковья.

«Еще в 2021 году министерство и администрация подобрали для него участок почти 17 гектаров в деревне Курганье. Приятно видеть, что сейчас в поселке, где медикам передали 125 участков, уже стоят 46 домов. А в самом округе домами заняты уже больше трети участков врачей», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Так, земельный участок получил анестезиолог-реаниматолог Сергей Кривошей. Он трудится в детском отделении Домодедовской стоматологической поликлинике. Его супруга также работает в сфере здравоохранения — в Фонде обязательного медицинского страхования. Многодетная семья получила земельный участок в Курганье и уже построила там дом.