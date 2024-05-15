Более 50 врачей пополнили штат больницы в Мытищах в этом году | 360°

15 мая 2024, 21:04
Более 50 врачей пополнили штат больницы в Мытищах в этом году
В поликлиники городского округа Мытищи активно приглашаются врачи-ревматологи, неврологи, детские офтальмологи и хирурги, аллергологи, оториноларингологи и медицинские сестры. Благодаря государственным мерам поддержки в этом году удалось привлечь более 50 врачей.
Заместитель главного врача Екатерина Суслова сообщила, что кадровый вопрос является одним из ключевых в программе «Модернизация первичного звена». Региональные меры социальной поддержки играют важную роль — это компенсация за аренду жилья, социальная и бюджетная ипотеки, а также программа «Приведи друга».
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Кроме того, в муниципалитете предоставляется жилье по договорам коммерческого найма и служебное жилье. В настоящее время муниципальным жильем пользуются 32 врача и пять медицинских сестер.
Напомним, что специалисты некоторых медицинских специальностей получают дополнительные выплаты из регионального бюджета. Так, врачи-терапевты и педиатры поликлиник получают по 32 тысячи рублей, а врачи отделения неотложной медицинской помощи — по 15 тысяч рублей.
Также, поддержка оказывается и молодым специалистам. Врачи с опытом работы менее трех лет могут претендовать на 15 тысяч рублей, а медицинские сестры — на 7,5 тысячи рублей. Благодаря всем этим мерам поддержки в 2023 году удалось привлечь в команду более ста медицинских работников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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