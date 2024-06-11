Более 50 волонтеров убрали берега реки Черной в Балашихе

В рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры и жители деревни Федурново убрали мусор на реке Черная. На субботник пришли более 50 человек.

Этой акцией они открыли сезон очистки водных объектов на территории округа. Общими силами было собрано более 40 мешков мусора, убрали берег реки Черная от бытового мусора и валежника. Были также интересные находки: из реки вытянули секции железного ящика и много бревен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, в том числе экологической направленности, которая ежедневно пополняется.

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