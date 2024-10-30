Более 50 участков в Подмосковье передали в аренду жителям с начала года

Свыше 50 земельных участков, находящихся в собственности Подмосковья, передали в аренду жителям с начала года. Право пользоваться землей они получили на электронных аукционах, которые провел Комитет по конкурентной политике региона.

Площадь участков составила 11,17 гектара, а сумма аренды — более 162,4 миллиона рублей. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Чаще всего жители берут участки для строительства домов. Зарегистрированное жилое строение в будущем позволяет оформить землю в собственность.

Только за прошлую неделю в Подмосковье арендовали три участка под ИЖС. Один из них находится в Рузском округе. Начальная цена надела составляла чуть больше 30 тысяч рублей в год, а по итогам торгов она выросла в 16 раз — до 507 тысяч. Арендная стоимость участка в Дубне изначально составляла более 62 тысяч рублей, но на аукционе ее увеличили в 26 раз — до 1,6 миллиона рублей.

Сейчас на торги выставлены 14 областных участков общей площадью 13,29 гектара.