Более 50 участков с бордюрами для маломобильных граждан обустроили в Истре

В муниципальном округе Истра продолжается системная работа по созданию безбарьерной среды. В учреждениях здравоохранения, образования и культуры установили пандусы, поручни и системы навигации для людей с ограниченными возможностями.

При благоустройстве дворов и общественных пространств уже уложили более 50 пониженных бордюров, а на сложных маршрутах, таких как улица 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, установили пандусы и поручни.

Во всех медицинских учреждениях округа есть пандусы и тактильная плитка. В этом году в Истринской больнице смонтировали кнопки вызова, а в педиатрическом отделении и Рождественском ФАПе создали доступные входные группы.

Программа охватывает и социальные объекты: в восьми школах и четырех детских садах появились пандусы и поручни. В Первомайской школе оборудовали систему тактильной и визуальной навигации.

Установили поручни пандуса также в Павло-Слободской детской библиотеке. В следующем году пандусы появятся в Снегиревской библиотеке, детской школе искусств имени Ширшова и Онуфриевском ДК, а также планируется обновить туалетные комнаты в ДК поселка Первомайский и Рождественском.