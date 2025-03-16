Более 50 участков муниципальных дорог отремонтируют в Шатуре в 2025 году

В Шатуре отремонтируют 58 участков муниципальных дорог — более 42 километров, из низ 18 — в асфальте. Самые значительные перемены запланированы в Черустях.
Участки дорог отремонтируют на проспекте Борзова и улице Строителей. Скоро начнется соединение Вокзального проезда с улицей Советской.
Самые значительные перемены запланированы в Черустях, сообщил глава округа Николай Прилуцкий. Там самая разветвленная улично-дорожная сеть из всех сельских населенных пунктов. В рабочем поселке приведут в порядок девять участков дорог общей протяженностью более восьми километров.
«Дополнительно приведем в порядок дорогу у детского садика. Весной и осенью асфальт здесь просто гуляет под ногами и колесами машин. Спасибо жителям, которые обратили на это наше внимание!» — отметил Николай Прилуцкий.
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