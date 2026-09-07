Более 50 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Воскресенске в 2026 году

Плановое обследование в подразделениях Воскресенской больницы прошли за восемь месяцев текущего года более 50 тысяч жителей городского округа. Медики вовремя выявили 12 случаев онкологии, 47 случаев скрытого сахарного диабета и почти 300 сердечно-сосудистых патологий (включая гипертонию и ишемическую болезнь).

Большинство этих болезней на ранней стадии протекают совершенно бессимптомно. Регулярная диспансеризация позволяет обнаружить проблему до того, как она станет угрожать жизни человека.

В программу диспансеризации входят измерение роста и веса, анализы крови (включая уровень сахара), ЭКГ и флюорография. Проводится также онкоскрининг: обследование кожи, скрининг патологий толстого кишечника, осмотр предстательной железы у мужчин и консультация гинеколога для женщин (для пациенток старше 40 лет — обязательная маммография). Если анализы показывают даже минимальные отклонения, пациента сразу направляют на углубленную диагностику к профильным врачам.

«Людей стало приходить заметно больше — активно, осознанно и по собственной инициативе. Жители округа все чаще выбирают профилактику, понимая, что предупредить болезнь проще, чем лечить ее запущенную форму», — отметила заведующая Центром здоровья Татьяна Власова.

Проверить свое здоровье жители Воскресенска могут в Центре здоровья, расположенном по адресу: Больничный проезд, дом 3, корпус 3. Прием ведется по будням с 08:00 до 13:00. Пройти обследование также можно в районных поликлиниках во время «Единых дней диспансеризации» по субботам. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.