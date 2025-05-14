Более 50 тысяч тонн овощей защищенного грунта вырастили в Подмосковье с января

В теплицах Подмосковья круглый год выращивают овощи, чтобы обеспечивать жителей региона свежей продукцией вне зависимости от сезона. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с начала года в регионе собрали более 50 тысяч тонн тепличных овощей.
Больше всего в регионе выращивают огурцы — 33 тысячи тонн и томаты — 16 тысяч тонн. На остальные культуры приходится около 935 тонн. Тепличное хозяйство активно развивается — в Подмосковье используют современные технологии, автоматизировали системы полива и освещения, что позволяет поддерживать идеальные условия для роста растений. Зимние теплицы в общей сложности занимают более 228 гектаров.
Среди крупнейших производителей — «Агрокультура Групп» в Кашире, где с начала года уже собрали почти 25 тысяч тонн овощей. В «Луховицких Овощах» урожай превысил 13,8 тысячи тонн, здесь же работает центр, где овощи фасуют и подготавливают к продаже.
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