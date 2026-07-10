Более 50 тысяч раз обратились за архивными справками БТИ в Подмосковья с осени

В сентябре 2025 года фонды БТИ были переданы в Госархив Московской области. По данным пресс-службы Мингосуправления региона, за это время за получением архивных справок обратились более 50 тысяч раз.

Запросить необходимые сведения можно онлайн на портале госуслуг Московской области. Для этого нужно воспользоваться услугой «Выдача архивных справок госархивом Московской области», которая доступна в разделе «Документы» — «Справки и выписки».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и выбрать цель запроса: «Предоставление сведений о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости по состоянию на 01.01.1998» или «Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости».

Далее нужно заполнить электронную форму и прикрепить документы, подтверждающие право на получение сведений. После регистрации заявления необходимо дождаться в личном кабинете уведомления об оплате и оплатить услугу по указанным реквизитам.

Готовый документ придет в личный кабинет регионального портала.