Более 50 тысяч пенсионеров побывали на экскурсиях в Подмосковье с января

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» уже открыли новый летний сезон. В этом году пенсионеров ждет еще больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Продолжатся и бесплатные экскурсии по региону, которые в этом году посетили уже свыше 50 тысяч человек.

«Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — добавила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона отметили, что спрос на экскурсии постоянно растет, поэтому скоро запустят еще 29 дополнительных маршрутов. Например, долголеты смогут посетить фермерские хозяйства региона, родники, Коломенский кремль и калачную, Гжельский фарфоровый завод, усадьбы поэтов и писателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».