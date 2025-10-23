Более 50 тысяч детей записали в кружки и секции Подольска в новом учебном году

В округе более 50 тысяч детей вовлечены во внеурочную и кружковую деятельность, в ближайшее время для ребят откроют 19 бесплатных секций самбо. Также в текущем году появились 11 новых кадетских классов, теперь их 42.

Направленности секций разные: естественнонаучное, физкультурно-спортивное, техническое, художественное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое. Записаться на дополнительные занятия можно онлайн через «Навигатор дополнительного образования Московской области».

«Создаем все условия, чтобы каждый школьник мог проявить свои способности, найти любимое дело и уверенно двигаться к успеху. Поддержка талантливых детей — это инвестиция в будущее нашего округа и страны», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Особое внимание уделяют обязательным программам «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и развитию функциональной грамотности. В Подольске набирает силу кадетское движение.