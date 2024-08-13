Более 50 тысяч детей пойдут в школы в Подольске 1 сентября

В новом учебном году в Подольске за парты сядут 50 076 школьников, что на тысячу человек больше, чем в прошлом. Из них около 5050 первоклассников.

В детских садах будут воспитываться около 19 тысяч детей, а в учреждениях дополнительного образования займутся 3,9 тысячи детей. Сейчас в лагере «Мечта» проживают 40 детей из ДНР и ЛНР.

После реорганизации образовательная деятельность в округе продолжается в 30 муниципальных школах. Также продолжат работу четыре частные школы.

Также откроют свои двери для воспитанников три новых детских сада, а в жилом комплексе «Каскад Парк» запланировано открытие школы на 350 мест.

Напомним, что завершается капитальный ремонт здания гимназии № 4 и дошкольного отделения школы № 24. Обновленные здания и территория создадут современные условия для образовательной деятельности, внеурочной и кружковой работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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