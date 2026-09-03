Более 50 тысяч человек прошли диспансеризацию в Воскресенской больнице

В Центре здоровья «Воскресенской больницы» продолжается диспансеризация, которая пользуется высоким спросом среди населения. За 8 месяцев текущего года профилактические осмотры во всех учреждениях больницы прошли более 50 тысяч человек, что позволило выявить 12 случаев онкологических заболеваний, 47 — сахарного диабета, 272 человека с заболеваниями системы органов кровообращения, 42 — с заболеваниями легких и 13 — с патологиями пищеварительного тракта.

Диспансеризация в России проводится с 2013 года. Как рассказала заведующая отделением профилактики Центра здоровья Татьяна Власова, страховые компании, фонды и участковые службы активно рассылают приглашения на прохождение профилактических осмотров, что способствует более активному обращению населения за медицинской помощью.

В рамках диспансеризации проводится скрининг на выявление хронических заболеваний. При обнаружении отклонений или факторов риска, например, незначительно повышенного уровня глюкозы, на втором этапе обследования с пациентами проводится дальнейшая работа врачей. Полный чек-ап включает скрининг на выявление онкологии толстого кишечника, предстательной железы у мужчин, молочных желез у женщин, а также осмотр кожных покровов. При выявлении аномалий пациентов направляют к узким специалистам для установления точного диагноза.

Помимо этого, граждане проходят флюорографию, ЭКГ, измерение роста и веса. Женщинам предлагают осмотр гинеколога, а пациентам старше 40 лет — маммографию. Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В Центре здоровья диспансеризация проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Также ее можно пройти в поликлиниках в единые дни диспансеризации, которые обычно организуют по субботам. Своевременное прохождение профилактических осмотров позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, вовремя принять меры и предотвратить развитие серьезных патологий.