Более 50 тротуаров отремонтируют и построят в Лобне

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в округе планируют обновить тротуары и пешеходную дорожку. На данный момент в работе находятся 16 объектов, асфальтирование завершено на 12 тротуарах.

Начались работы по устройству чернозема и газона. Они проходят по адресам: Букинское шоссе (дома № 7, 11, 12, 14, 15, 20); улицы Шадунца (дома № 3 и 11), Циолковского (дома № 3 и 11), Чкалова (дом № 15), Авиационная (дом № 12). Устройство бортового камня ведется на улице Шадунца, дом № 1. Демонтажные работы выполняются на улице Юности (дома № 7, 11, 11А).

Все работы идут строго по утвержденному графику. Цель программы — обеспечить удобство и безопасность передвижения по городу и комфортные условия для горожан. Благодаря программе в округе также обновляют парки, скверы и другие общественные территории.