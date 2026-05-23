Более 50 старых труб поменяли в поселке Глебовский в Истре

После зимы специалисты коммунальных служб начали капитально ремонтировать аварийные участки. Работы по замене труб провели для повышения качества и надежности теплоснабжения.

На улице Центральной у дома № 96 заменили 46 метров изношенных труб диаметром 108 и 150 миллиметров. Также смонтировали новейшие трубы с надежной теплоизоляцией. Сотрудники «Истринской теплосети» закончили временное благоустройство. После усадки грунта восстановят асфальт.

В будущем планируют обновить участок от тепловой камеры № 59 до дома № 100. Там установят более 250 метров нового трубопровода для горячего водоснабжения и отопления. После замены каждый участок проходит опрессовку и гидравлические испытания.

Также обновили три участка изношенных теплосетей в селе Рождествено. Уже провели работы на улице Южной у дома № 7 и на улице Центральной.