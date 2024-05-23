Более 50 спортсменов выступили на соревнованиях по метанию ножей в Одинцове

Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножей завершились в Одинцове. Участниками соревнований стали свыше 50 человек из семи округов.

В общем медальном зачете победителями стали представители Подольска. На вторую ступень пьедестала взошли спортсмены из Пушкино, тройку лидеров замкнули Люберцы.

Спортсмены соревновались в категориях от 12 до 17 лет и метали ножи на дистанцию 3-9 метров.

Напомним, чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножей проходили 15 и 16 мая в парк-отеле «Покровское». Соревнования организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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