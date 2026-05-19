Более 50 сосен высадили в Ленинском округе

В жилом комплексе «Зеленые аллеи» в городе Видное прошла акция «Сад памяти». Участники высадили более 50 саженцев сосны и посвятили их сохранению памяти о героях.

На территории жилого комплекса «Зеленые аллеи» в Ленинском городском округе появились новые хвойные посадки. В работах участвовали жители, сотрудники администрации, представители территориального управления и профильных организаций. Для всех желающих подготовили инвентарь, включая лопаты, перчатки и лейки, которые выдавали на месте.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что акция совмещает благоустройство и сохранение исторической памяти. По его словам, такие инициативы помогают объединять жителей и формируют бережное отношение к территории.

«Продолжаем благоустройство территории жилого комплекса „Зеленые аллеи“. Сегодня мы сделали еще одно доброе и важное дело — высадили хвойные растения, которые украсят микрорайон и станут живым символом памяти о героях. Такие акции объединяют людей и напоминают о главном», — сказал Станислав Каторов.

В администрации округа сообщили, что жители также предложили расширить озеленение. В частности, одна из инициатив касалась высадки яблонь рядом с детскими площадками и у храма. Эти работы планируют провести в осенний сезон.

Подобные акции регулярно проходят в Ленинском городском округе. Они объединяют жителей и направлены на улучшение экологической обстановки и развитие общественных пространств.