Более 50 случаев незаконного сброса стройотходов выявили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск борются с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Размер штрафа достигает 200 тысяч рублей.

Благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» в Воскресенске выявляют нарушителей, которые выбрасывают строительный мусор на контейнерных площадках. Так, с мая по август самое большое число незаконных свалок обнаружили на улице Молодежной города Белоозерский, на улицах Западной, Мичурина, Стандартной в Воскресенске, а также в селе Федино.

Камеры фиксируют госномер автомобиля, который сбрасывает отходы, и владельцу машины выписывают штраф. Для граждан его установили в размере до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Напомним, выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте можно ознакомиться с реестром легальных перевозчиков и оставить заявку на вывоз. Через сутки отходы увозят на переработку, а заказчику выдают талон с полигона и акт об оказании услугах.

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