Более 50 школьников в Химках получили награды за знание ПДД

Слет юных инспекторов дорожного движения «Вместе за безопасность на дорогах!» прошел в школе «Лига первых» в Химках. Более 50 ученикам вручили почетные грамоты и полезные подарки —тематические раскраски, футболки и светоотражающие значки.

Мероприятие прошло в актовом зале школы «Лига первых». Именно там отметили самых активных юных инспекторов дорожного движения.

«Это очень важная и полезная работа! Юные инспекторы движения делятся своими знаниями со сверстниками, помогая изучать правила дорожного движения и правильно применять их на практике», — подчеркнула исполняющий обязанности инспектора группы по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Химкам Ангелина Врабие.

Движение существует с 1973 года и объединяет школьников со всей России. Стать участником объединения могут ребята с 8 до 18 лет. Они изучают и пропагандируют правила безопасности на дорогах среди сверстников, а также становятся надежными помощниками Госавтоинспекции и педагогов.