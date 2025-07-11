Более 50 рабочих мест создадут на новом мебельном производстве в Балашихе

Инвестиционный проект начнет свою деятельность на территории индустриального парка «Милованов» в Балашихе. Новое предприятие полностью перенесет производство из Москвы в городской округ.

Новый резидент индустриального парка получил разрешение на строительство производственного здания площадью почти в одну тысячу квадратных метров. Здесь появится предприятие полного цикла, которое будет заниматься изготовлением мебели.

«В пандемию мы с женой столкнулись с изменениями в профессиональной жизни и начали развивать семейное мебельное производство. Строительство собственного цеха в Балашихе — это новый этап, к которому мы шли шаг за шагом несколько лет», — рассказал индивидуальный предприниматель Андрей Любимов.

Сейчас его мастерская работает в Москве, но после ввода в эксплуатацию нового объекта вся производственная деятельность будет перенесена в Балашиху. Это позволит создать рабочие места для местных жителей и усилит промышленный потенциал Московской области.