Более 50 предпрофессиональных классов откроют в Дмитровском округе

В новом учебном году система предпрофессионального образования в Дмитровском округе выйдет на новый уровень: 57 старших классов будут готовить школьников к реальной работе. Это не просто теория, а погружение в профессию прямо за школьной партой.

Медицинские классы открыты в школах № 10, № 9, гимназии «Дмитров», Яхромской школе № 1 и школе № 10. Будущие врачи осваивают практические навыки на базе Дмитровской областной больницы, а также сотрудничают с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова и Московским областным медицинским колледжем.

Психолого-педагогические классы работают в школах № 1, № 5, Лицее № 4, Внуковской, Икшинской, Образовательном комплексе «Некрасовский», Останкинской, Рогачевской, Деденевской школах. Сотрудники ведущих университетов — Московского педагогического государственного университета, университета «Дубна» и других — помогают ребятам попробовать себя в роли педагогов, психологов и социальных работников еще до поступления.

Агротехнологические классы представлены в школах № 8, Внуковской, Останкинской, Подосинковской и Образовательном комплексе «Некрасовский». Партнеры — АГТУ, компания «Рускан», Ветеринарная академия имени Скрябина, Союз ДТПП — дают возможность работать с передовыми агротехнологиями.

Медиа-классы открыты в Инженерной школе и школе № 3. Совместно с телеканалом «Вечерний Дмитров», РУДН и Государственным университетом просвещения школьники учатся создавать контент, работать в кадре и за кадром.

Инженерные классы представлены в гимназии «Дмитров», «Логос», Лицее № 4, школах № 8, № 10, Инженерной школе, Останкинской и Синьковской школе № 1. Будущие инженеры знакомятся с производством на Молочном комбинате, «Ладье» и МЖБК, а партнерство с университетом «Дубна», МГТУ имени Баумана, Тимирязевской академией и компанией «Россети» открывает двери в высокотехнологичную карьеру.

IT-классы готовят цифровых специалистов. Для десятиклассников они работают в школах № 2, № 3, № 9, Синьковской школе № 2, Яхромских школах № 1 и № 2, Деденевской школе. Университет «Дубна» и Союз ДТПП помогают осваивать программирование и цифровые навыки.

Предпринимательские классы учат финансовой грамотности и основам бизнеса. При поддержке университета «Дубна» и Союза ДТПП ребята разрабатывают собственные проекты и учатся принимать финансовые решения.

«Система объединяет ведущие вузы страны, колледжи и предприятия округа, чтобы школьники не просто изучали теорию, а погружались в реальную рабочую среду и общались с практикующими специалистами. Такой опыт не только расширяет кругозор, но и зажигает искру интереса к будущей профессии», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.