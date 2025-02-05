Более 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2025 году

В 2024 году в Коломне привели в порядок более 60 подъездов многоквартирных домов. В этом году в округе отремонтируют еще 50 таких объектов.

Так, 23 подъезда в этом году обновят благодаря программе софинансирования из бюджетов муниципалитета и Московской области. К примеру, приведут в порядок входные группы в доме № 8 в Ларцевых Полянах, № 30 на улице Тельмана, № 34 по проспекту Кирова.

Специалисты отремонтируют входные группы, покрасят стены и потолки, заменят окна, двери и почтовые ящики, установят пандусы для маломобильных граждан.

«Всего в прошлом году в городском округе Коломна отремонтировали 47 подъездов за счет внебюджетных средств и 20 в рамках региональной программы», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Жители активно участвуют в процессе согласования работ: выбирают цвета и материалы для оформления. Программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2016 года. За время ее действия в Коломне и Озерах привели в порядок свыше 2,5 тысячи подъездов.