Более 50 подъездов отремонтируют в Химках в августе

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Строители завершили ремонт в 29 подъездах в городском округе Химки, а к концу августа отремонтируют еще 54. Всего же модернизируют 20 многоквартирных домов округа.

К началу сентября в Химках обновят 54 подъезда: рабочие покрасят стены, поменяют плитку и светильники, модернизируют инженерные системы.

«В подъездах домов обновят козырьки, поручни и стены, заменят металлические двери, а также установят новые домофоны. Работы выполнят под руководством жителей и депутатского корпуса», — отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Более 20 многоквартирных домов благоустроят до начала осени.

Напомним, всего в Химках капитально отремонтируют 134 многоквартирных дома. Специалисты реконструируют крыши, облагородят фасады домов, обновят инженерные системы и заменят лифты. А по 32 адресам в Старых Химках модернизируют газовое оборудование. Там отремонтируют трубы, проверят системы внутреннего газопровода и датчики контроля загазованности.

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