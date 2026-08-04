Более 50 подъездов отремонтируют в Богородском округе до конца года

Более 1720 многоквартирных домов расположено на территории Богородского округа. С 2026 года работы по ремонту подъездов проводятся управляющими компаниями исключительно в рамках платы жителей за содержание жилых помещений.

Обеспечение надлежащего состояния домов — одна из ключевых задач для повышения комфорта и безопасности жителей.

С 2021 по 2025 год в округе провели масштабную работу по обновлению жилого фонда. За этот период отремонтировали 408 многоквартирных домов. Всего выполнено 1375 видов работ по 750 конструктивным элементам зданий. Специалисты обновили фасады, крыши, инженерные сети, лифты и другие важные элементы домов. Отдельно стоит отметить капитальный ремонт 960 подъездов — это существенно улучшило повседневные условия проживания тысяч семей.

Не менее важен и текущий ремонт подъездов. Планирование и реализация ремонта строятся с учетом текущих ресурсов и потребностей конкретных домов. План на 2026 год — отремонтировать 52 подъезда. На данный момент работы уже завершены в 27 из них.

В качестве примера можно привести ремонт подъезда № 2 в доме по адресу: город Ногинск, улица Декабристов, дом 3г. Здесь выполнили малярные работы, заменили неисправные светильники, а также обновили напольную плитку в местах разрушения. Такие точечные обновления делают подъезд не только аккуратнее, но и безопаснее для жильцов.