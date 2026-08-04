Более 50 площадок «Мегабак» для сдачи отходов открыли в Подмосковье

В Подмосковье работает сеть пунктов приема вторсырья «Мегабак». В 46 округах региона оборудованы 54 такие площадки. На 30 из них организован возмездный прием отходов — жители могут сдать вторсырье и получить за это денежное вознаграждение.

Как отметили в министерстве по содержанию территорий, основная цель проекта — предотвращение образования стихийных свалок и увеличение доли материалов, направляемых на переработку.

Площадки оснащены контейнерами разного объема: для пластика, металла, стекла, бумаги и картона, а также для опасных отходов — батареек, ртутных ламп, градусников, автомобильных шин и электроники. Дополнительно установлены текстильные баки, зоны для буккроссинга и обмена детскими игрушками. Сдать можно не только привычные фракции, но и крупногабаритные предметы — мебель, технику, спилы растений. Информационные указатели и волонтеры помогают правильно распределить отходы.

Перечень адресов всех площадок опубликован на интерактивной карте проекта.

Ранее в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщали, что по итогам мониторинга состояния пунктов «Мегабак» составлен рейтинг округов и сформирован список поручений с указанием сроков. Главная задача — сделать сбор вторсырья максимально удобным для жителей. Проект позволяет не только снизить нагрузку на полигоны, но и вовлечь население в раздельное накопление отходов.