Более 50 парков Подмосковья подготовят праздничные программы ко Дню отца

Более 50 парков Подмосковья примут участие в областном мероприятии «Отцы и дети», посвященному Дню отца 20 октября. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что гостей ждут квесты, спортивные соревнования, концертные программы и другие активности.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдут квест «Отец молодец» и мастер-классы по робототехнике. На главной площади будет выставка детских рисунков. В парке «Ривьера» в Можайске проведут квест «С папой хоть куда» и семейные спортивные игры, а также фотопроект «Рядом с папой».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдут кулинарный мастер-класс по приготовлению бургера и создание открыток. В парке Чехова состоится интеллектуальная игра «Отцы и поколение 21», а в парке «Победа» в Талдоме — соревнование «Самый сильный папа» и викторина.

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