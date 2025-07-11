Более 50% от годового объема ремонта дорог выполнили в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали свыше 860 километров асфальта — это больше половины от запланированного объема ремонта дорог в регионе и муниципалитетах на 2025 год. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

«На сегодняшний день дорожники Подмосковья обновили более 860 километров покрытия на 846 участках дорог, на 184 участках продолжаются работы по замене покрытия. Ежегодно у нас большие объемы ремонта дорог по нацпроекту — этот год не исключение, уже отремонтировали около 460 км покрытия на 142 участках региональных дорог, в том числе тех, которые входят в опорную сеть Московской области», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональных трассах тоже выполнены примерно на 50%. Рабочие полностью обновили дорожное покрытие в 13 округах, среди них — Богородский, Королев, Лобня, Луховицы, Щклково, Электросталь и другие. Кроме самой замены асфальта, сейчас активно наносят разметку и укрепляют обочины.

Так, в Черноголовке привели в порядок Центральную улицу длиной 1,7 километра. Ей ежедневно пользуются больше 35 тысяч водителей — дорога ведет к спортивному комплексу и пляжу на озере Южное. В Богородском округе обновили сразу несколько участков: часть Носовихинского шоссе в Электроуглях, Кудиновское шоссе, улицу Малое Васильево в одноименном селе, а также дорогу к Кудиновскому пляжу и участок между Бисеровским и Горьковским шоссе,

В ведомстве напомнили, что в этом сезоне планируют отремонтировать около 1,4 тысячи километров покрытия. Ознакомиться с планом ремонта можно на сайте.