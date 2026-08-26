Более 50 остановок модернизируют в Химках

Программа модернизации остановочных пунктов началась в округе. Главная задача — создать комфортную и безопасную среду для пассажиров и привести объекты к единым стандартам благоустройства.

На 16 остановках, где ранее не было павильонов, их установят впервые. В список вошли «Питомник», «Поворот на Ивакино», «Турбаза», «Морщихинское поле», «Усково», «ЖК Мишино», «Улица Некрасова», «Новогорский поворот», «Чкалова, дом № 11», «Госпиталь Минобороны», «Нагорное шоссе», «Улица Мичурина» и другие адреса. На оставшихся 38 объектах заменят устаревшие павильоны и выполнят комплексное благоустройство прилегающих территорий.

Первые работы уже стартовали на остановках «Стадион» и «Нагорное шоссе». На «Стадионе» демонтировали старую брусчатку, сейчас специалисты готовят основание под новый асфальт и уплотняют песчаный слой. В рамках обновления здесь появится современный павильон и будет благоустроена прилегающая зона. На время проведения работ остановка временно закрыта — посадка пассажиров организована на следующем остановочном пункте.

В перечень задач входит замена бордюров и плитки, обустройство заездных карманов там, где это необходимо, а также обновление дорожных знаков и нанесение разметки для водителей общественного транспорта. На всех объектах уложат специальную тактильную плитку, чтобы сделать остановки удобными для маломобильных жителей.