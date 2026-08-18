Более 50 новых кружков для детей и подростков откроют в Солнечногорске

С началом учебного года в городском округе Солнечногорск увеличится количество мест дополнительного образования. На базе ведущих учреждений откроют 57 новых кружков и секций.

После открытия новых направлений общее количество программ дополнительного образования в округе достигнет 298. Ожидается, что новые кружки привлекут более 1200 ребят. Интерес к ним уже сейчас очень высок — подано 482 предварительные заявки. Новые площадки будут работать на базе трех ключевых домов детского творчества: «Буревестник», «Юность» и «Ритм».

Среди направлений будут представлены следующие профили: социально-гуманитарный (иностранные языки, скорочтение, подготовка к школе, логоритмика, развитие речи); художественный (театральные студии, керамика, фотоискусство, декоративно-прикладное творчество, музицирование); физкультурно-спортивный (рукопашный бой, шахматы, волейбол, общая физическая подготовка, детский фитнес и йога); естественнонаучный (ментальная арифметика, физика в быту, юные друзья природы); технический (графический дизайн, флеш-анимация); туристско-краеведческий.

«В новом учебном году мы делаем ставку на то, что действительно востребовано: раннее развитие с подготовкой к школе и языками, спорт для гармоничного воспитания — от рукопашного боя до шахмат, а также современные творческие направления. Театральные студии, графический дизайн и керамика дадут нашим детям навыки, которые станут основой их будущей профессии. Расширение сети кружков дает детям городского округа Солнечногорск отличный шанс найти новое хобби, развить таланты и с пользой провести свободное время под руководством опытных педагогов», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Чтобы записать ребенка на дополнительные общеобразовательные программы, родителям (законным представителям) нужно перейти на портал booking.dop.mosreg.ru или new.dop.mosreg.ru, выбрать муниципалитет «Солнечногорск», учреждение (ДДТ «Буревестник», «Юность» или «РИТМ») и программу, ознакомиться с условиями обучения и наличием свободных мест, зарегистрироваться и подать электронную заявку через личный кабинет, а затем дождаться подтверждения статуса заявки. При необходимости нужно оформить сертификат ПФДО.