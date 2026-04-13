Более 50 незаконных автосервисов закрыли в Подмосковье с начала года

Активную работу по выявлению незаконных автосервисов продолжают в Подмосковье. С начала года в регионе закрыли 51 организацию, размещенную на участках с нецелевым использованием.

При таком нарушении собственники должны оформить соответствующий вид разрешенного использования или прекратить незаконную работу. Всего за 10 месяцев было выявлено 505 подобных случаев, 75 автосервисов закрыли.

«Часть предпринимателей предпочитает легализовать свой бизнес: за три месяца текущего года 35 шиномонтажей привели ВРИ в соответствие с законом, а всего с начала кампании легализовано уже 83 объекта», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в Ступине владелец шиномонтажа оперативно отреагировал на требование властей, изменил ВРИ и смог продолжить работу.

Наибольшее количество автосервисов в этом году закрыли в Солнечногорске, Щелкове и Ступине. Работу в этом направлении продолжат.