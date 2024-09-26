Более 50 молодых педагогов пришли в школы Красногорска в 2024 году
Программа поддержки молодых педагогов успешно реализуется в Красногорске. В текущем году в школах округа начали работать более 50 молодых специалистов.
Целью проекта является привлечение квалифицированных педагогических кадров в образовательные учреждения Красногорска. Для них предусмотрены разнообразные льготы и выплаты, а также программа социальной ипотеки, позволяющая молодым учителям купить жилье на выгодных условиях.
Глава городского округа Дмитрий Волков поблагодарил всех, кто выбрал непростую, но благородную профессию педагога. «В симбиозе поколений и преемственности профессии и есть главное призвание учителя — служение педагогике и воспитание подрастающего поколения», — отметил руководитель муниципалитета.
Молодые педагоги пользуются инновационными методиками обучения и воспитания. Они помогают ученикам развивать свои творческие способности, а также создают в школах комфортную атмосферу.
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