Более 50 молодых педагогов пришли в школы Красногорска в 2024 году

Программа поддержки молодых педагогов успешно реализуется в Красногорске. В текущем году в школах округа начали работать более 50 молодых специалистов.

Целью проекта является привлечение квалифицированных педагогических кадров в образовательные учреждения Красногорска. Для них предусмотрены разнообразные льготы и выплаты, а также программа социальной ипотеки, позволяющая молодым учителям купить жилье на выгодных условиях.

Глава городского округа Дмитрий Волков поблагодарил всех, кто выбрал непростую, но благородную профессию педагога. «В симбиозе поколений и преемственности профессии и есть главное призвание учителя — служение педагогике и воспитание подрастающего поколения», — отметил руководитель муниципалитета.

Молодые педагоги пользуются инновационными методиками обучения и воспитания. Они помогают ученикам развивать свои творческие способности, а также создают в школах комфортную атмосферу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».