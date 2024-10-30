Более 50 молодых педагогов приняли в школы Красногорска в этом году

В Красногорске в новом учебном году стали работать 400 новых учителей. Из них 50 — молодые специалисты.

Молодые педагоги традиционно получают всестороннюю поддержку в муниципалитетах Подмосковья. Материальную помощь оказывают от губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства образования.

К примеру, учителям полагается компенсация за аренду жилья. Она составляет 20 тысяч рублей в месяц. Также в регионе работает программа «Социальная ипотека». Есть выплаты пособий молодым специалистам.

«В симбиозе поколений и преемственности профессии и есть главное призвание учителя — служение педагогике и воспитание подрастающего поколения. А эти напутственные, очень правильные слова ветеранов являются для каждого, кто делает первые шаги в учительстве, важным наставлением во имя созидания и ради того, чтобы из стен наших школ выходили настоящие патриоты, любящие свое Отечество. Спасибо каждому, кто выбрал эту непростую, но благородную профессию учителя, что поистине восходит от Бога», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что всего в школы Московской области трудоустроились почти 2,5 тысячи новых учителей.

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