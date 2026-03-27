Более 50 многоквартирных домов отремонтируют в Богородском округе в 2026 году

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по преображению жилых многоквартирных домов — полным ходом идет реализация трехлетней краткосрочной программы по капремонту. Она включает широкий перечень работ: от замены фасадов, кровель, балконных плит до ремонта внутридомовых инженерных систем.

В общей сложности 11 тысяч конструктивных элементов в 1391 МКД подлежат замене и ремонту в рамках региональной программы. В программу на 2026–2028 годы вошли 168 домов — это 285 видов работ. При этом основным видом работ будет ремонт кровель и внутренних инженерных сетей.

На этот год в Богородском округе запланирован капитальный ремонт в 54 многоквартирных домах по 76 видам работ. Ремонт в одном только Ногинске затронет около 30 МКД. Также в адресный перечень вошли Старая Купавна, Электроугли и Обухово.

В настоящее время ведется ремонт кровли площадью 1200 квадратных метров в доме 1а на Ремесленной улице в Ногинске. Специалисты выполнят монтаж новой стропильной системы с обязательной обработкой всех деревянных элементов огнебиозащитным составом, укладку современного качественного кровельного покрытия. Также предусмотрены комплексное утепление чердачного пространства, обновление и модернизация вентиляционных шахт, установка современного защитного ограждения на крыше и монтаж новой системы наружного водостока. Все работы выполняются с использованием современных материалов и технологий, что гарантирует долговечность и надежность обновленной кровли. Дом получит качественную защиту от любых погодных условий.

А в городе Электроугли ведутся работы, направленные на обеспечение качественного электроснабжения. Так, в домах № 16 и № 18 по улице Маяковского идет капитальный ремонт систем, который позволит обновить все компоненты электросетей. Основные работы включают замену вводно-распределительного устройства с установкой современных автоматических выключателей, монтаж новой системы заземления, установку новых этажных щитов, обновление общедомовой системы освещения, замену магистральных кабелей на новые, пусконаладочные работы.

В домах установят современные защитные устройства, включая автоматические выключатели. Для освещения общедомовых помещений используют энергоэффективные светодиодные светильники. Работы выполняют с соблюдением современных требований безопасности и нормативов.