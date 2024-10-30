Более 50 млрд рублей сохранил бизнес Подмосковья при поддержке региона
За два года работы Штаба по защите бизнеса при Министерстве инвестиций Московской области компаниям региона удалось сэкономить 2,1 миллиардов рублей инвестиций в этом году. Всего за двухлетний период экономический эффект превысил 51,7 миллиардов рублей.
По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, система ЦУР «Бизнес» принимает обращения предпринимателей по девяти каналам связи.
«Вопросы, требующие комплексной проработки, передаются в Штаб по защите бизнеса при Мининвесте. Так, с начала 2024 года специалисты получили более 180 таких вопросов, а экономический эффект от работы Штаба составил 2,1 миллиардов рублей. Это позволило сохранить 51,7 миллиардов рублей инвестиций в Московской области», — отметила Зиновьева.
Направить обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, инвестиционный сайт Подмосковья, приемную правительства региона, приложение «Добродел-бизнес», на почту губернатора или в приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей.