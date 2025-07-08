Более 50% минерализованных полос расчистили в лесах Подмосковья

В Подмосковье активно проходят противопожарные работы, в том числе прочистка минерализованных полос. Эти мероприятия выполняет ГАУ МО «Мособллес» по государственному заданию.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгораний, не дают огню перейти на лесной фонд. В этом году уже прочищено более 50% от плана, который составляет почти 3,8 километра полос», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Больше всего километров обработали филиалы в Орехово-Зуеве — 218 километров, Бородино — 210 километров, Шатуре — 167 километров, Луховицах — 135 километров и Талдоме — 127 километров. В ходе работ проводится опашка трактором вокруг хвойных лесных участков, обрабатываются полосы вдоль дорог на границе с полосой отвода, а также защищаются хвойные молодняки — для этого создаются защитные полосы шириной 1,4 метра.

Все противопожарные меры проводят с начала весны до появления снега в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».