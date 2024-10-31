Более 50 мероприятий ко Дню народного единства проведут в Солнечногорске
День народного единства отметят в Солнечногорске. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу, которая пройдет с 1 по 7 ноября во всех территориальных управлениях округа.
Всего запланировано проведение более 55 культурных и спортивных мероприятий. Центральной площадкой празднования 2 ноября станет дом культуры «Выстрел». В 13:00 в холле впервые соберутся представители общественных и образовательных организаций, музеев и волонтерских движений. Участники расскажут о своей деятельности, проведут мастер-классы и обменяются опытом.
В центральном парке культуры и отдыха 4 ноября пройдет областное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое начнется в 11:30 на стадионе «Металлург» с семейной эстафеты. В 13:00 команда парка предложит разнообразную творческую программу, включающую концерт и дефиле в костюмах народов России, мастерскую по декору народных инструментов, традиционные национальные угощения, выставку-ярмарку изделий ручной работы, а также акцию по сбору гуманитарной помощи «Своих не бросаем».
«Сотрудники наших учреждений приложили максимум усилий для того, чтобы каждый кто придет в Дом культуры или библиотеку, мог прикоснуться и к истории, и к современной России. Мероприятия будут интересны как совсем маленьким жителям нашего города, так и старшему поколению. Приглашаем абсолютно всех желающих отметить День народного единства вместе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В доме культуры «Андреевка» 4 ноября пройдет уникальное мероприятие — традиционный фестиваль этнических культур. Всех желающих ждут мастер-классы, концертная программа и ярмарка декоративно-прикладного искусства.
Подробнее с афишей мероприятий в честь Дня народного единства жители можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Солнечногорск.
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