Более 50 мероприятий ко Дню народного единства проведут в Солнечногорске

День народного единства отметят в Солнечногорске. Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу, которая пройдет с 1 по 7 ноября во всех территориальных управлениях округа.

Всего запланировано проведение более 55 культурных и спортивных мероприятий. Центральной площадкой празднования 2 ноября станет дом культуры «Выстрел». В 13:00 в холле впервые соберутся представители общественных и образовательных организаций, музеев и волонтерских движений. Участники расскажут о своей деятельности, проведут мастер-классы и обменяются опытом.

В центральном парке культуры и отдыха 4 ноября пройдет областное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое начнется в 11:30 на стадионе «Металлург» с семейной эстафеты. В 13:00 команда парка предложит разнообразную творческую программу, включающую концерт и дефиле в костюмах народов России, мастерскую по декору народных инструментов, традиционные национальные угощения, выставку-ярмарку изделий ручной работы, а также акцию по сбору гуманитарной помощи «Своих не бросаем».

«Сотрудники наших учреждений приложили максимум усилий для того, чтобы каждый кто придет в Дом культуры или библиотеку, мог прикоснуться и к истории, и к современной России. Мероприятия будут интересны как совсем маленьким жителям нашего города, так и старшему поколению. Приглашаем абсолютно всех желающих отметить День народного единства вместе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.