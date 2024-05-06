Более 50 машин приняли участие в автопробеге «Бессмертный полк» в Истре | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:44 Более 50 машин приняли участие в автопробеге «Бессмертный полк» в Истре Автопробег «Бессмертный полк» прошел в Истре Телеканал «360»

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Акция «Бессмертный полк» в Истре прошла в новом формате: участники присоединились к автопробегу. На дороги округа выехали более 50 машин с портретами героев Великой Отечественной войны.

С раннего утра более 100 человек приехали к Вечному огню в поселок Снегири, чтобы проехать большой колонной через весь город с портретами своих героев и флагами. Акция «Бессмертный полк» позволяет не только отдать дань памяти своим предкам, но и рассказать их историю.

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Перед началом заезда все участники возложили цветы к Вечному огню на мемориале «Рубеж Славы». От него большой колонной машины с фотографиями героев и флагами проехали до Ново-Иерусалимского монастыря. Организаторы планируют сделать этот автопробег новой традицией округа.

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