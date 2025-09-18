Более 50 малых рек обследуют в Подмосковье в 2025 году

Всемирный день мониторинга воды отмечают 18 сентября. Сохранение чистоты водоемов и постоянный контроль за их состоянием имеют особое значение. В Подмосковье для этого устанавливают электронные датчики, которые в автоматическом режиме измеряют уровень воды, передают данные по мобильной связи и интегрируются в систему «Экомониторинг» и ЕДДС.

До конца года планируется смонтировать 166 таких устройств. Кроме того, мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» регулярно выезжают в муниципалитеты, чтобы проверять качество поверхностных вод.

«Ежегодно специалисты осуществляют для нашего министерства работу по оценке состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек, а также эколого-химической оценки донных отложений основных водотоков. В этом году запланировано обследовать 51 малую реку», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В регионе протекает более семи тысяч рек и ручьев, относящихся к бассейнам Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы. Для их оздоровления ежегодно проводят работы в рамках государственных и региональных программ. Так, в 2024 году расчистили 200 километров рек в 12 округах, из них 35 километров освободили от донных отложений. Эти мероприятия улучшили экологическую ситуацию и повысили качество жизни почти 590 тысяч жителей Московской области.