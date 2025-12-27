Более 50 лучших учащихся Лобни получили именные стипендии главы округа

В Лобне 25 декабря прошло торжественное вручение именных стипендий главы городского округа, в рамках которого 60 лучших учащихся местных школ получили заслуженные награды. Стипендии учреждены для поощрения выдающихся достижений в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Поддержка одаренной молодежи является важным направлением социальной политики округа. Сейчас в Лобне обучается более 15 тысяч школьников, и число тех, кто достигает высоких результатов, с каждым годом увеличивается. Стипендиаты этого года — победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты творческих конкурсов, успешные спортсмены и активные волонтеры.

На церемонии награждения глава города Анна Кротова пожелала юным лобненцам продолжать развиваться, верить в свои силы и смело идти к поставленным целям. Поздравления с достижениями ребят также высказали почетный гражданин города Владимир Букин, депутат городского Совета депутатов Александр Кузьмиченко и руководитель местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников.